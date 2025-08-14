Ученици са задържани заради палеж в училищен двор във Варна

Полицията във Варна задържа двама ученици, запалили огън в двора на Средно училище “Неофит Бозвели“, в кв. “Младост”, предаде БНТ.
Инцидентът е станал преди три дни.
Вследствие на пожара са нанесени щети по сградата – обгоряла е входната врата, спукани са няколко стъкла и са повредени кабели на системата за видеонаблюдение.
Криминалистите са образували досъдебно производство по случая.
