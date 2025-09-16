Twin Towns & Friends Festival Lovech 2025 наближава – остава само 10 дни!

След броени дни Ловеч ще се превърне в сцена на едно от най-очакваните културни събития на годината – Twin Towns & Friends Festival 2025. От 26 до 28 септември градът ще посрещне участници и гости от побратимени и приятелски градове, а програмата е наситена с концерти, театър, танци, културни презентации и игри за най-малките.
Градът ще бъде сцена на един истински празник – култура, музика, танци, традиции и кулинарни изкушения от Франция, Италия, Германия, Полша и, разбира се – България.
Програма на фестивала:
26 септември (петък)
- 16:30 – 18:00 ч. Занимателни и образователни игри за най-малките
- 18:30 ч. Концерт на ученици от ловешки училища
- 19:00 ч. Инструментал – пиано и китара в изпълнение на Дуо Пламен и Живко Петкови
- 19:30 ч. Представяне на българската къща
- 20:00 ч. Концерт на група „Strykers“
27 септември (събота)
- 10:30 ч. Куклен театър – „Безценното камъче“
- 11:30 ч. Откриване на фестивала
- 12:00 ч. Общински духов оркестър – Ловеч
- 12:00 – 14:00 ч. Занимателни и образователни игри за най-малките
- 12:30 ч. Концерт на Яна Димитрова
- 13:00 ч. Представяне на френската къща
- 13:15 ч. Музикално-артистична програма на танцовите формации от Лавал – „Ernee Danse Folk“ и „Blanche Epine“ и ФТА „Магия“ – Ловеч
- 16:00 – 18:00 ч. Игри за най-малките
- 18:00 ч. Изпълнения на Евалин Берова
- 18:10 ч. Представяне на италианската къща
- 18:15 ч. Концерт на група „Персемона“
- 18:45 ч. Видео визитки на гостуващите градове
- 18:55 ч. Танцов състав „Фалмис“ – полски традиционни танци
- 19:00 ч. Представяне на полската къща
- 19:10 ч. Балет „Ралица“ – немски традиционни танци
- 19:20 ч. Представяне на немската къща
- 19:30 ч. Концерт на група „Tiron“
- 20:00 ч. Концерт на Горан Стоянов трио
28 септември (неделя)
- 10:30 ч. Куклен театър – „Бременските музиканти“
- 11:30 – 13:30 ч. Игри за най-малките
- 11:00 ч. Програма на танцовите формации от Лавал
- 12:00 ч. Изпълнения на възпитаници на ловешки училища и школи
- 13:00 ч. Концерт на група „Black Rose“
- 14:00 ч. Закриване на фестивала
Фестивалът е чудесна възможност да се запознаете с културата и традициите на различни държави, да чуете на живо млади таланти и утвърдени музиканти, както и да се насладите на богата празнична програма.
Twin Towns & Friends 2025 – споделяме културата, празнуваме приятелството!
