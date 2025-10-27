Трима младежи са пострадали, след като кола падна от мост на Цариградско

OFFNews 27 октомври 2025 в 12:13 756 1

Снимка БГНЕС/архив

Трима души са пострадали, след като кола падна от мост на бул. Цариградско шосе, в началото на бул. "Александър Малинов" в София.

Сигналът за инцидента е подаден снощи в 23:49 часа, съобщи БНР, като се позовава на Центъра за Спешна медицинска помощ в столицата.

На мястото са били изпратени три линейки. Пострадалите са на 19-годишна възраст.

Те са получили камшични удари, травми на главите и комоцио.

Спешните екипи са ги транспортирали до ВМА.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4047

    1

    IvoIvo

    27.10 2025 в 12:43

    -0
    +0
    Страшно подходящо време да се юркаш.....
     
    X

    Какво съдържа компроматната папка на Пеевски. Разкритията на Божидар Божанов