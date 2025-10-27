Трима младежи са пострадали, след като кола падна от мост на Цариградско

Трима души са пострадали, след като кола падна от мост на бул. Цариградско шосе, в началото на бул. "Александър Малинов" в София.

Сигналът за инцидента е подаден снощи в 23:49 часа, съобщи БНР, като се позовава на Центъра за Спешна медицинска помощ в столицата.

На мястото са били изпратени три линейки. Пострадалите са на 19-годишна възраст.

Те са получили камшични удари, травми на главите и комоцио.

Спешните екипи са ги транспортирали до ВМА.