Трима младежи са пострадали, след като кола падна от мост на Цариградско

Трима души са пострадали, след като кола падна от мост на бул. Цариградско шосе, в началото на бул. "Александър Малинов" в София.
Сигналът за инцидента е подаден снощи в 23:49 часа, съобщи БНР, като се позовава на Центъра за Спешна медицинска помощ в столицата.
На мястото са били изпратени три линейки. Пострадалите са на 19-годишна възраст.
Те са получили камшични удари, травми на главите и комоцио.
Спешните екипи са ги транспортирали до ВМА.
27.10 2025 в 12:43
Кметът на Елин Пелин: ''Пакост или лакомство'' е като ''Затвор или диабет''
