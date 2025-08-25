Три жертви и 17 ранени при катастрофи за ден

Трима души са загинали, 17 са ранени в пътни инциденти през изминалото денонощие, съобщава на интернет страницата си Министерството на вътрешните работи.
Регистрираните произшествия в страната са 17, уточнява БТА.
От началото на месеца са станали 551 тежки произшествия с 37 загинали и 271 ранени.
В София за денонощие са регистрирани 12 леки и едно тежко произшествие с двама ранени.
