Три жертви и 17 ранени при катастрофи за ден

Трима души са загинали, 17 са ранени в пътни инциденти през изминалото денонощие, съобщава на интернет страницата си Министерството на вътрешните работи.

Регистрираните произшествия в страната са 17, уточнява БТА.

От началото на месеца са станали 551 тежки произшествия с 37 загинали и 271 ранени.

В София за денонощие са регистрирани 12 леки и едно тежко произшествие с двама ранени.

