Три дни без синя и зелена зона в София

Зоните за платено почасово паркиране в София няма да работят три дни.
Безплатно в целия град ще се паркира на 6 септември – Денят на Съединението, както и в следващите два почивни дни 7 и 8 септември, съобщиха от Центъра за градска мобилност.
През почивните дни пунктовете за продажба на превозни документи ще работят по обичайните си графици, уточняват от ЦГМ.
