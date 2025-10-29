Третата линия на метрото няма да вози пътници на 8 и 9 ноември

Метрото няма да вози пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември, съобщиха от Метрополитена.
Причината е предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. „Владимир Вазов“ и необходимата актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение.
Линия 3 ще бъде затворена за търговска експлоатация за периода от 00:00 часа на 8 ноември 2025 г. (събота) до 24:00 часа на 9 ноември 2025 г. (неделя).
През този период ще бъде осигурен заместващ транспорт.
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство на ползващите Линия 3 и благодарим за проявеното разбиране, пишат още от Метрополитен.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Двама загинаха на жп релсите за ден, единият е нидерландец
Мегапоръчката за чистотата на София: СО с решение за три зони
Би Би Си: Руската армия се закрепя в Покровск
Община ''Люлин'' организира факелно шествие за Деня на будителите