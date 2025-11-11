Трайчо Трайков: Има 30 устройства за НСО и важни хора да си пускат зелен светофар, но могат да се клонират

Устройствата, с които могат да се превключват светофарите, са 30 и са раздадени на различни ползватели, като в НСО е сравнително малка част. Има обаче и още нещо: не е толкова трудно те да се клонират и това очевидно е проблем.

Това написа кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков, който вчера разказа за за случай на автомобили със специален режим, създаващи предпоставка за ПТП насред центъра на София, заради който подава сигнал до отговорните институции.

В социалните мрежи районният кмет, издигнат от "Демократична България", пише, че се е возил в трамвай в центъра на София. При тръгването от спирката на пл. "Славейков" ватманът рязко натиска спирачката, при което някои от пътниците падат. "Поглеждам светофара - червено за нас в трамвая. Аха да проведа дружеска беседа с ватмана и в същия момент пред нас прелетя двойка изтребители на специален режим - от тези, които возят най-важните и бързащи държавни мъже и жени, джип плюс Мерцедес. Светофарът беше дал път на трамвая за секунди, но от пилотната кола бяха цъкнали зелено за себе си, без много да се церемонят, разказва Трайков.

Днес Трайков коментира: Мисля, че тези устройства, ако продължи да ги има, трябва да бъдат заменени с някаква по-надеждна и смарт версия, която да регистрира всеки конкретен случай на използване. Трябва да има и стриктен протокол кога и как може и периодично да се одитират натрупаните данни.