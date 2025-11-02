Товарният гигант Ан-124 Руслан кацна в София

Един от най-тежките и най-големите самолети в света кацна на летище "Васил Левски" в София. Товарният гигант "Антонов Ан-124 Руслан" с украинска регистрация презареди гориво в София и отлетя по маршрута си.

Ан-124 е създаден от тогава съветското (днес украинско) конструкторско бюро "Антонов". Той е с впечатляващи размери и възможности. Дължината му е 69 метра - колкото пет-шест наредени един зад друг автобуса. 73 метра е размахът на крилете на самолета, а височината му е 21 метра.

"Руслан" лети с круизна скорост от 800–850 километра в час и с едно зареждане е способен да премине над 15 хиляди километра. Товароспособността му е 150 тона.

За разработването му инженерите са анализирали 540 възможни самолетни конфигурации. Сто осемдесет и пет модела са тествани във въздушен тунел, за да се избере най-аеродинамичната конструкция. За основното крило са изпробвани 36 варианта. Базовата конфигурация на Ан-124 е последният проект под ръководството на авиоконструктора Олег Антонов.

На крилете на "Антонов Ан-124 Руслан" са поставени 30 световни рекорда, уточняват от компанията производител. Сред тях е и издигането на товар от 171,2 тона на височина 10 750 метра. 

    4075

    3

    Nasimo

    02.11 2025 в 09:02

    -0
    +14
    По времето на СССР, с най важно и най голямо участие в разработката му са украинските специалисти!

    3028

    2

    Valioka

    02.11 2025 в 09:00

    -0
    +11
    СъвеЦка и то украинска... Нали бляновете като нападнаха Украйна, първо него унищожиха, за да се похвалят колко са убави...

    3925

    1

    ешо

    02.11 2025 в 08:32

    -0
    +14
    нее руска а съветска разработка
     
