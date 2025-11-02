Товарният гигант Ан-124 Руслан кацна в София

Един от най-тежките и най-големите самолети в света кацна на летище "Васил Левски" в София. Товарният гигант "Антонов Ан-124 Руслан" с украинска регистрация презареди гориво в София и отлетя по маршрута си.
Ан-124 е създаден от тогава съветското (днес украинско) конструкторско бюро "Антонов". Той е с впечатляващи размери и възможности. Дължината му е 69 метра - колкото пет-шест наредени един зад друг автобуса. 73 метра е размахът на крилете на самолета, а височината му е 21 метра.
"Руслан" лети с круизна скорост от 800–850 километра в час и с едно зареждане е способен да премине над 15 хиляди километра. Товароспособността му е 150 тона.
За разработването му инженерите са анализирали 540 възможни самолетни конфигурации. Сто осемдесет и пет модела са тествани във въздушен тунел, за да се избере най-аеродинамичната конструкция. За основното крило са изпробвани 36 варианта. Базовата конфигурация на Ан-124 е последният проект под ръководството на авиоконструктора Олег Антонов.
На крилете на "Антонов Ан-124 Руслан" са поставени 30 световни рекорда, уточняват от компанията производител. Сред тях е и издигането на товар от 171,2 тона на височина 10 750 метра.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4075
3
02.11 2025 в 09:02
3028
2
02.11 2025 в 09:00
3925
1
02.11 2025 в 08:32
ГЕРБ размисли и минималната заплата става 620 евро
ГЕРБ размисли и минималната заплата става 620 евро
Премиерът откри обновения участък от път Е-79 край Благоевград
Кметът на Лозенец отговори на главния архитект на София ще се строи ли в река Драгалевска
Комитата: Отговорям на всяко едно невярно твърдение на гл. архитект за спирането на строежа край река Драгалевска
Кметът на Лозенец отговори на главния архитект на София ще се строи ли в река Драгалевска
България откри, че Лукойл не е руски и ще иска изключение от санкциите на САЩ