Товарен влак дерайлира в промишлена зона Искър в София

OFFNews 27 август 2025 в 15:35 410 0

Снимка БГНЕС/архив

Вагон на товарен влак е излязъл от релсите в района на промишлена зона "Искър" в София, съобщи БНР, като се позовава на СДВР. 

Инцидентът е станал на улица "5010" в района. 

По първоначална информация няма пострадали, нито нанесени щети.

Екипи на столичната полиция са на мястото, за да регулират движението. Трафикът преминава през обходни маршрути. 

