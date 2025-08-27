Товарен влак дерайлира в промишлена зона Искър в София

Вагон на товарен влак е излязъл от релсите в района на промишлена зона "Искър" в София, съобщи БНР, като се позовава на СДВР.

Инцидентът е станал на улица "5010" в района.

По първоначална информация няма пострадали, нито нанесени щети.

Екипи на столичната полиция са на мястото, за да регулират движението. Трафикът преминава през обходни маршрути.