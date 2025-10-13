''Топлофикация София'' ревизира графика за ремонти в ''Дружба 2''

OFFNews 13 октомври 2025 в 07:55 412 0
Топлофикация София

Снимка БГНЕС/БОЯН ТОПЧИЙСКИ
Топлофикация

"Топлофикация София" обяви промени в графика за спиране на топлоподаването в столичния квартал "Дружба 2", съобщиха от дружеството. За част от блоковете в квартала спирането ще започне на 13 октомври, вместо по първоначалния план – на 20 октомври.

За още няколко блока ремонтът ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември.

От "Топлофикация София" посочват, че ремонтните дейности се изтеглят, за да приключат преди началото на отоплителния сезон.

Актуализираният график с новите срокове е публикуван на сайта на дружеството.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Цар Борис III: герой или страхливец. Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев