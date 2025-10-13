''Топлофикация София'' ревизира графика за ремонти в ''Дружба 2''

"Топлофикация София" обяви промени в графика за спиране на топлоподаването в столичния квартал "Дружба 2", съобщиха от дружеството. За част от блоковете в квартала спирането ще започне на 13 октомври, вместо по първоначалния план – на 20 октомври.
За още няколко блока ремонтът ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември.
От "Топлофикация София" посочват, че ремонтните дейности се изтеглят, за да приключат преди началото на отоплителния сезон.
Актуализираният график с новите срокове е публикуван на сайта на дружеството.
