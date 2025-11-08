Топло за ноември, но с валежи днес и утре

OFFNews 08 ноември 2025 в 06:45 290 0
Времето остава топло за ноември

Снимка БГНЕС/архив
Времето остава топло за ноември

Няма да вали днес до обяд, след това дъждът се завръща. На места в югозападната половина от страната валежите ще са значителни.

Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 13° и 18 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде облачно, след обяд с валежи от дъжд, над 2200 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра - около 4 градуса. 

Край морето ще е облачно, с превалявания привечер. На брега термометрите ще се качат до 17°-19°, а сред вълните от 2-3 бала - до 17 градуса. 

Утре и в началото на следващата седмица ще преобладава облачно време, ще има и валежи. Югозападен вятър обаче вдига температурите и в източната част от страната минималните ще са до 14°-15°, а максималните – до 20°-22 градуса.

