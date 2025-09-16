Тиха рокада в МОН: зам.-министър и началникът на кабинета на Вълчев си размениха местата

Досегашният заместник-министър на образованието Таня Михайлова и Наталия Михалевска, началник на политическия кабинет на министъра на образованието Красимир Вълчев, са разменили местата си на 1 септември, без официално да бъде съобщено за извършената рокада, съобщава Mediapool.

Наталия Михалевска е назначена като заместник-министър на образованието от премиера Росен Желязков в първия ден на септември. На същата дата Таня Михайлова е била назначена като началник на кабинета на Вълчев. Обикновено, когато това се случи, се съобщава официално от правителствената пресслужба, но тогава това не е направено.

Инж. Таня Михайлова е завършила „Автоматизирано оборудване на машиностроенето“ към катедра „Автоматизация на дискретното производство“ в Техническия университет – София, и едновременно професионална педагогика. Втората й магистратура е „Образователен мениджмънт“. Има допълнителни квалификации по мениджмънт и маркетинг и по оптична и медицинска техника. Заема последователно длъжностите учител, зам.-директор по учебно-производствената дейност и директор на Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ – София. От 2017 г. до 2021 г. и от 2024 г. до 2025 г. е заместник-министър на образованието и науката. От 1 септември 2025 г. е началник на кабинета на министъра на образованието и науката.

Наталия Михалевска е завършила философия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има специализация по „Социална психология“ и е правоспособен учител по философски дисциплини. Дългогодишен служител в Министерството на образованието и науката. От 2006 г. е началник на отдел „Училищна мрежа“ в дирекция „Координация и контрол на средното образование“. През 2010 г. е назначена за началник на отдел „Училищна мрежа“ в дирекция „Организация, контрол и инспектиране“, а от 2016 г – за директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа”. От 2023 г. до 2025 г. е началник на кабинета на министъра на образованието и науката. От 1 септември 2025 г. е заместник-министър на образованието и науката.

Това не е първият път, когато зам.-министър се назначава, без официално да бъде съобщено за това, посочват от Mediapool. През март тази година бившата депутатка от БСП Дора Янкова беше назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресор "саниране" по същия начин.