Терзиев провери строежа на 55.СУ, шест нови сгради на училища се изграждат в София

Шест нови сгради на училища се строят на територията на Столична община.

Строителството на новия корпус на 55.СУ „Петко Каравелов“ показва изключително голям прогрес, каза кметът на София Васил Терзиев след проверката си на строителния обект. Завършен е грубият строеж на новото крило и се надявам през февруари сградата да е напълно готова”, допълни още кметът.

Изграждането на новия корпус започна през август миналата година. Новата сграда ще осигури възможност за обучение на още 300 деца Проектът включва втори СТЕМ център с зони по природни науки, роботика, зелени технологии, математика и информатика, творчески работилници и модерна концертна зала. Осигурява се и топла връзка между съществуващите сгради.

Общата инвестиция е 6,168 млн. лв. – 3 млн. лв. от Министерството на образованието и 3,168 млн. лв. от Столична община. Допълнително осигуряваме и средства за достъпна среда, защото всяко дете трябва да има равен шанс да учи в избраното от него училище.

„Всичко свързано с образователната инфраструктура е от изключително важно значение, каза кметът и припомни, че едно от големите предизвикателства е как всички училища на територията на София да минат към едносменен режим, как да има нови модерни спортни зали и съоръжения и „да превърнем училищните дворове от асфалтирани площи в спортни игрища и градини“.

През тази година в 55. СУ се изпълняват седем различни проекта, с които се променя средата. Предстои да бъде изградена и мултифункционална спортна зала.

В момента на територията на Столичната община се строят още 6 нови училищни сгради. Почти готово е новото училище с детска градина в “Манастирски ливади”. Изграждат се нови сгради и към 126 . ОУ „П. Ю. Тодоров“ в район „Триадица“, 73. СУ „Владислав Граматик“ в район „Триадица“ , 201. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в район Панчарево, 142 ОУ „Веселин Ханчев“ и 203 ПЕГ “Св. Методий“ в район „Красно село“. През миналия месец започнаха строителните дейности в 143 ОУ „Георги Бенковски“ в „Подуяне“, където непосредствено след санирането на училищната сграда ще започне строителството на ново крило. Изгражда се и многофункционална училищна спортна зала в 56. СУ в район „Люлин“.

В процес на изпълнение са ремонтни дейности в още 7 училища и се изграждат съоръжения за достъпна среда в 16 училища.