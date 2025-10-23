Терзиев не представи план за излизане от кризата с боклука на СОС

До края на следващага седмица ще постигнем почистване и сметоизвозване на 100% в Люлин и Красно село и вече няма да разчитаме на доброволци, заяви столичният кмет Васил Терзиев на заседанието на СОС днес.

Терзиев обаче не представи план за излизане от кризата с боклука на София.

За другите зони, в които договорите с фирмите за сметопочистване изтичат до края на годината, предстои изготвяне на доклад, обясни кметът. Според него най-важните въпроси са на каква цена да се извършва сметопочистването, както и договорите да не изтичат по едно и също време, за да не се оказва натиск върху общината и гражданите на София, каза още столичният кмет.

В Слатина, Подуене и Изгрев - зона 3, няма нито един кандидат. Остават 5 седмици до изтичане на договора, кога ще бъде прекратена поръчката, попита Андрей Зографски от Спаси София.

Спаси София: Зимата чука на вратата. И снегопочистването ли ще го правят доброволци?

За да се започне каквото и да е решаване на проблема с боклука в София е необходимо да се прекрати сегашната поръчка и да се мине на съдебен контрол. „За да не дава Терзиев поводи на прокуратурата на главното Д да му прави проблеми, го призоваваме да не слуша съветниците си - без обществената поръчка да е прекратена, преговори са недопустими”.

Това заявиха от Спаси София преди заседанието на Общинския съвет.

„В Подуяне, Слатина и Изгрев договорите изтичат след 5 седмици, а там няма нито един допуснат кандидат в процедурата. Какво се чака?“, попита Андрей Зографски, общински съветник от Спаси София. Според „Спаси София“ Заводът за боклук и общинската „Софекострой” не се справят в Люлин и Красно село, а до края на годината 20 от 24-те района ще са без редовно сметоизвозване.

„Зимата чука на вратата. И снегопочистването ли ще го правят доброволци?”, попита Зографски и допълни, че град, който разчита на доброволци, е като болница, която кара пациентите сами да си правят операции.

„Не разбираме защо кметът отново отложи укрепването на капацитета на Завода за боклук, който е под негов пряк контрол. Докладът за това е готов от март месец, а следващото заседание на Общинския съвет е след 3 седмици”, обясни Зографски и напомни, че искат отговор от Терзиев защо бездейства по мярка, за която „Спаси София“ ще го подкрепи.

На предната си сесия Общинският съвет прие доклад на Спаси София, отпускащ 9 милиона за закупуване на техника за „Софекострой“, но дори и при най-бързите процедури, такава ще дойде след месеци.

„Нито общинските съветници, нито районните кметове, нито и гражданите имат яснота за намеренията на кмета и времевите рамки, в които ще разреши проблема, който виси като Дамоклев меч над София“, посочи Зографски.