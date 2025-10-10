Терзиев: Извозват се 60-70% от отпадъците в Люлин и Красно село

Извозват се 60-70% от отпадъците в засегнатите райони „Люлин“ и „Красно село“, а в следващата седмица се очаква да станат 100%, каза столичният кмет Васил Терзиев по Нова телевизия по повод кризата с отпадъците в двата столични района.

Необходими са между 12 и 14 камиона, за да се осигури нормално сметосъбиране, обясни Терзиев. Засега нямаме нужда от помощ от държавата, защото машините се увеличават с дните, обясни той.

По думите на кмета много неща ще се променят след вчерашното решение на Столичния общински съвет да одобри заем до 9 млн. лева за „Софекострой“ за закупуване на техника срещу кризата с отпадъците. Желанието ми е точно такова – те да поемат тези райони. В рамките на няколко месеца може да бъде изпълнено, посочи Терзиев.

Терзиев се обърна към гражданите на София и ги посъветва да използват цветните контейнери за рециклиране в столицата. Цветните контейнери са най-добрият приятел и колкото повече боклук отива там, толкова по-малко можем да плащаме за сметосъбиране в следващите години, посочи той.

Като община ще се борим да сложим повече такива цветни контейнери, каза още той. По негови думи във фирмите, които обслужват тези контейнери, няма криза.

Терзиев обясни, че общината има контрол върху няколко неща - каква е техниката за сметосъбиране, какъв е договорът, който предпазва интересите на общината, и какви са глобите при неизпълнение. Наша работа също е да имаме конкурентна процедура, каза кметът.

Нямаме контрол зад кулисите кой с кого се е разбрал, как ще се вземе лиценз на дадена фирма, как ще се палят камиони и така нататък, добави той.

По думите на Терзиев се работи активно, за да няма криза и след изтичането на договорите за сметосъбиране на другите райони.

На въпрос как ще коментира изявлението на Бойко Борисов, че и досега е плащал на мафията, ако има такава, Терзиев отговори, че е плащал, защото има сключени договори и от ден едно е тръгнал на кръстоносен поход за подобряване на услугата.