Температурите се повишат, максималните са между 31° и 36°

Днес ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 31° и 36°, в София - около 32°, сочи прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде слънчево с до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

