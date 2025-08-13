Температури до 37° в сряда

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони от страната - умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София - около 33°, сочи прогнозата на НИМХ.
В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.
По Черноморието ще е подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево и ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-29°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Путин се обяснява на Северна Корея какво ще си говори с Тръмп в Аляска
Дрон изплува в Созопол, отцепиха плажа (обновена, снимки)
Путин се обяснява на Северна Корея какво ще си говори с Тръмп в Аляска
Тръмп: Руснаците щяха да са в Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата (видео)