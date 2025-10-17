''Царска сол'', био шафран и бижута от кехлибар на следващия фермерски пазар на Lidl

Общо 15 български производители ще вземат участие в следващия фермерски пазар на Lidl. Сред продуктите, които ще представят, са „Царска сол” – уникален по рода си български продукт, био шафран, бижута от кехлибар и козметика с натурално какао. Събитието ще се проведе между 17 и 19 октомври на паркинга пред магазина на веригата в ж.к. „Люлин” 9 на бул. „Царица Йоанна” 20.

„Царска сол“ е наш патентован продукт, който представлява смес - от сол, подправки, билки и семена, създадена изцяло от природни съставки, без химична обработка и без добавени консерванти. Тъй като е с изчистен състав, тя има висока хранителна стойност и се усвоява много бързо от организма. Богата е на микроелементи, подпомага храносмилането и е идеална за активни и спортуващи хора”, коментира нейният създател Боян Стоев от „Омега Ойлс”, който е сред участниците в пазара.

Освен „Царската сол”, посетителите на фермерския пазар ще открият още разнообразни продукти, сред които био шафран, натурални сапуни с шафран и магарешко мляко и масло от бял трън на „Шафран делукс”, както и кехлибарени бижута от художника Иван Саздов.

Между другите интересни предложения са чаят от какаови листа и натуралната какаова козметика на познатия от малкия екран Кофе Бабоне и дървената посуда на „Арт Ковачев” от района на гр. Банско.

Фермерският пазар ще предложи богат избор от свежи и сезонни продукти като батат, хинап и тиква от Илияна Илиева, домати, пипер, краставици, ябълки и сливи от Стефан Нямов, ядки от Петър Ганчев, разнообразни сладка, сиропи и лютеница от „Том консерв” и хляб от фурната на с. Дрен. Тези, които искат да подсилят имунитета си преди зимата, могат да открият билки от „Билка чудодейка”, мед и пчелни продукти от „Къщата на пчелите” (с. Равадиново) и от „Кошерин” (гр. Белоградчик).

За любителите на качественото вино и мезетата, пазарът предлага специална селекция. Ще бъдат представени вина от района на Мелник на Бисер Кьосев, както и млечни продукти на мандра „Братушково”. „100 колбаса” са подготвили селектирани продукти, сред които трюфелов колбас.

И този път на фермерския пазар малки и големи ще могат да се запознаят с процесите на производство и да научат повече за качествата на автентичните български продукти, на специално организираната мини работилница.

