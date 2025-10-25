Тази нощ преминаваме към зимно часово време

OFFNews 25 октомври 2025 в 08:22 868 0
Часовник

Снимка БГНЕС
Последната смяна на времето бе на 30 март.

Тази нощ се връщаме към астрономическото (зимно) часово време. Смяната ще се извърши в 04:00 часа, когато часовниците се връщат с един час назад. 

На 30 март тази година страната ни премина към лятно часово време.

Смятана на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 г., припомня БТА. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Какво съдържа компроматната папка на Пеевски. Разкритията на Божидар Божанов