Тази нощ преминаваме към зимно часово време

Тази нощ се връщаме към астрономическото (зимно) часово време. Смяната ще се извърши в 04:00 часа, когато часовниците се връщат с един час назад.
На 30 март тази година страната ни премина към лятно часово време.
Смятана на часовото време на зимно и лятно е регламентирано с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 г., припомня БТА. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.
