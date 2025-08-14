Свикаха спешна среща заради безводието в Плевен

OFFNews 14 август 2025 в 13:48 393 2
Министърът на регионалното развитие Иван Иванов събра кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч на спешна среща заради безводието в Плевен. 

Министърът увери, че ще има решение след няколко месеца. За да се направи така, че отново да има вода в Плевен и във всички населени места около района, ще започнат спешни сондажи, които до два месеца трябва да покажат дали водоизточниците са надеждни за осигуряване на питейна вода.

Недостигът на вода е голям. Недостигът в града е голям, като е необходими са 800 литра в секунда, за да се прекрати водната криза, стана ясно след срещата.

Въпросът обаче е, че трябва да се смени целият воден цикъл в Плевен, което ще отнеме 1-2 години по думите на институциите.

"Трета година обменяме опит кой ползва леген, кой канче. В 8:30 ч. спря водата и в 19:30 ч. я пуснаха и в 21:30 ч. я спряха. Това са три години. По кварталите има 3 часа вода, по високите етажи – 2 часа вода в денонощие", каза потърпевша пред БиТиВи.

Кметът на Плевен Валентин Христов обясни, че този проблем не е от три, а от 30 години.

"Няма вода - имаше малко валежи, мрежата е компроментирана. Ние разчитаме само на Черни Осъм, който е единственият източник на вода и кладенци. Нямаме собствен изравнителен съд, нямаме язовир, нямаме допълнителни кладенци", каза той.

    Sin

    14.08 2025 в 15:33

    Защото да остригани като мутри и “мислят” като мутри. Назначени са от мутри, служат на мутри и винаги ще са мутри. Но най-вече защото умните ги наказвали като не ходят да гласуват, затова в живота ни всичко се определя от мутри.

    Gunteer

    14.08 2025 в 14:46

    Въпрос с повишена трудност - защо всички приличат на мутри?
     
