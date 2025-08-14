Свикаха спешна среща заради безводието в Плевен

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов събра кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч на спешна среща заради безводието в Плевен.

Министърът увери, че ще има решение след няколко месеца. За да се направи така, че отново да има вода в Плевен и във всички населени места около района, ще започнат спешни сондажи, които до два месеца трябва да покажат дали водоизточниците са надеждни за осигуряване на питейна вода.

Недостигът на вода е голям. Недостигът в града е голям, като е необходими са 800 литра в секунда, за да се прекрати водната криза, стана ясно след срещата.

Въпросът обаче е, че трябва да се смени целият воден цикъл в Плевен, което ще отнеме 1-2 години по думите на институциите.

"Трета година обменяме опит кой ползва леген, кой канче. В 8:30 ч. спря водата и в 19:30 ч. я пуснаха и в 21:30 ч. я спряха. Това са три години. По кварталите има 3 часа вода, по високите етажи – 2 часа вода в денонощие", каза потърпевша пред БиТиВи.

Кметът на Плевен Валентин Христов обясни, че този проблем не е от три, а от 30 години.