Свикаха спешна среща заради безводието в Плевен

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов събра кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч на спешна среща заради безводието в Плевен.
Министърът увери, че ще има решение след няколко месеца. За да се направи така, че отново да има вода в Плевен и във всички населени места около района, ще започнат спешни сондажи, които до два месеца трябва да покажат дали водоизточниците са надеждни за осигуряване на питейна вода.
Недостигът на вода е голям. Недостигът в града е голям, като е необходими са 800 литра в секунда, за да се прекрати водната криза, стана ясно след срещата.
Въпросът обаче е, че трябва да се смени целият воден цикъл в Плевен, което ще отнеме 1-2 години по думите на институциите.
"Трета година обменяме опит кой ползва леген, кой канче. В 8:30 ч. спря водата и в 19:30 ч. я пуснаха и в 21:30 ч. я спряха. Това са три години. По кварталите има 3 часа вода, по високите етажи – 2 часа вода в денонощие", каза потърпевша пред БиТиВи.
Кметът на Плевен Валентин Христов обясни, че този проблем не е от три, а от 30 години.
"Няма вода - имаше малко валежи, мрежата е компроментирана. Ние разчитаме само на Черни Осъм, който е единственият източник на вода и кладенци. Нямаме собствен изравнителен съд, нямаме язовир, нямаме допълнителни кладенци", каза той.
14.08 2025 в 15:33
14.08 2025 в 14:46
