Светна украсата на коледната елха в София (снимки)

Светна украсата на коледната елха в София днес.
На церемонията присъства столичният кмет Васил Терзиев.
Той разговаря с млади ученици с празнична премяна, дошли да присъстват на празничното откриванe.
Протестът през погледа на Gen Z репортерите на OFFNews
02.12 2025 в 19:29
Ахахах То от времето на соца така до ден днешен. Какво учиш, на колко си години? Знаеш ли, че нашите бяха ДС? Вашите какви са?
