Светна украсата на коледната елха в София (снимки)

OFFNews 02 декември 2025 в 19:13 1108 1
Светна коледната елха в София

Снимка Христомир Николов/OFFNews
Светна коледната елха в София

Светна украсата на коледната елха в София днес. 

На церемонията присъства столичният кмет Васил Терзиев.

Той разговаря с млади ученици с празнична премяна, дошли да присъстват на празничното откриванe.

    Gunteer

    02.12 2025 в 19:29

    -2
    +0
    Той разговаря с млади ученици с празнична премяна, дошли да присъстват на празничното откриванe.

    Ахахах То от времето на соца така до ден днешен. Какво учиш, на колко си години? Знаеш ли, че нашите бяха ДС? Вашите какви са?
     
