Столичният район ''Подуяне'' остава без сметопочистване от 1 декември

Столичният район "Подуяне" остава без изпълнител, както на сметопочистването, така и на снегопочистването от 1 декември, съобщи кметът на района Кристиян Христов във Фейсбук профила си.

Това става заради подадени жалби по обществената поръчка за почистването. Христов очаква сериозни затруднения в продължение на поне няколко седмици. Това не е новина, която исках да съобщя, но е важно да бъдем откровени и подготвени, пише още кметът на района.

Районният кмет Христов съобщи, че заедно с общинските съветници от "Спаси София" са внесли доклад за закупуване на 10 нови камиончета за почистване (два от които за район "Подуяне"). Освен това, те подготвят доклад за разкриване на осем нови щатни бройки за звеното по почистване в района. Христов подчерта, че тези мерки няма да решат напълно кризата, но са "необходима стъпка за минимизиране на щетите".

"В такъв момент е важно да бъдем солидарни и отговорни. Аз ще бъда максимално честен с вас и няма да крия истината. Ще бъда постоянно на терен и няма да пестя усилия. Разчитам на съдействието на всеки жител на района, както и на подкрепата на кмета Терзиев, неговата администрация и Общинския съвет. Вярвам, че с общи усилия ще преминем през този труден период", пише кметът.

По-рано днес на сайта на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) бяха публикувани две жалби за новите процедури по почистването на пет района в столицата. Според разпоредби на Закона за обществените поръчки, докато съдът не се произнесе по обжалването, се ограничава възможността на възложителя (Общината) да сключва договор или да възлага изпълнение.

Едната жалба е от консорциум "Почистване Триадица", която стопира намерението на СО - обявено на 29 октомври, да възложи сметосъбирането на "Софекострой" и СПТО съответно в Люлин и Красно село, след изтичането на сроковете за обжалване от 10 дни. В консорциума е фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис Таки.