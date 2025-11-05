Кризата с боклука продължава, две жалби в КЗК спират решенията на Столична община

Две жалби са постъпи в Комисията за защита на конкуренцията днес срещу решението на кмета Васил Терзиев и Столична община за отпадъците в зона 6 - районите Красно село и Люлин, и зона 3 - "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне".

Предстои КЗК да се произнесе дали жалбите са основателни и, ако са, да реши дали да отмени или не решението на общината.

Едната жалба е от консорциум "Почистване Триадица", която стопира намерението на СО - обявено на 29 октомври, да възложи сметосъбирането на "Софекострой" и СПТО съответно в Люлин и Красно село, след изтичането на сроковете за обжалване от 10 дни. В консорциума е фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис Таки.

Втората жалба е от консорциум "Чистота Средец" и се относя до решението да се прекрати процедурата за зона 3 поради липса на класирани кандидати. Договорите за почистването на "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" е до 30 ноември. Столична община планираше да започне процедура с пряко договаряне, за да не се повтори кризата с боклука като в Красно село и Люлин. Още миналата седмица обаче от общината обявиха, че се готвят за кризисна ситуация в трите района, ако до изтичането на договора за поддържането им няма друго решение.

Общината реши още за зона 4, райони „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, да се подпише договор с турската фирма “Норм Санаи”, след като изтече сегашният договор на 7 януари.

В мегапоръчката за почистването на София има още 4 зони, от Столична община засега не са обявили решение за тях.