Столична община ремонтира пътна отсечка на Витоша, обновени са пътища към туристически зони

Снимка Столична община
Преди началото на зимния сезон Столична община извършва серия от текущи ремонти на ключови пътни участъци в планината Витоша. Дейностите обхващат важни направления на територията на Природния парк, които осигуряват достъп до основни туристически и спортни обекти.

Подобрена е инфраструктурата към ски писта „Лалето“ и ски зона „Ветровала“, както и по направленията „Беловодски път“, ул. „Севастократор Калоян“ и ул. „Акад. Сандърс“ в район „Витоша“. 

Пътят към ски зона „Лалето“ e с дължина около 700 метра и е обновен след текущ ремонт. Подобрена е свързаността между отделните участъци, което улеснява придвижването на посетителите. В района на „Ветровала“ е обновен достъпът до влека – приблизително 600 метра. Това повишава безопасността и проходимиостта през зимните месеци.

Ремонтни дейности са извършени и по важни пътни артерии в подножието на Витоша:

• Ул. „Беловодски път“ е обновена в участъка от ул. „Севастократор Калоян“ към местност „Златните мостове“.

• Ул. „Акад. Сандърс“ е реновирана от площада в кв. „Драгалевци“ до хижа „Алеко“.

Тези подобрения улесняват достъпа както до туристическите маршрути, така и до жилищните зони в района. 

Извършените ремонтни дейности допринасят за по-висока безопасност на придвижването и по-добър достъп до едни от най-посещаваните зони на Витоша. Те са част от усилията на общината за развитие на спортната и туристическата инфраструктура в планината, заяви столичният кмет Васил Терзиев.

