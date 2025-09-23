Столична община подписа договор с Пощенска банка за парите на София

Столична община подписа договор за обслужваща банка с Пощенска банка, съобщиха от "Московска" 33.

Досегашният партньор – Общинска банка, с която общината работи близо три десетилетия, взе решение да прекрати обслужването на сметките на Столична община. Това наложи провеждането на процедура за избор на нова банка, която да поеме управлението на средствата на Общината с предвидимост, сигурност и ефективност.

„Вярвам, че след проведената прозрачна процедура за избор на нова банка ще можем да гарантираме по-добро управление и повече стабилност за средствата на софиянци. Заедно показахме, че можем да взимаме важни решения открито, в дух на сътрудничество и с отговорност към гражданите“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Екипът на Столична община вече работи активно по прехода към новата обслужваща банка, като от началото на октомври ще бъдат открити новите разплащателни сметки.

Всички заинтересовани страни ще бъдат своевременно уведомени за тях.