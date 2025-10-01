Столична община е загубила около 13 милиона лева от нерегламентирани сметища

Столична община е загубила около 13 милиона лева - по цени на депото за строителни отпадъци, от изхвърлянето им на нерегламентирани сметища. На терена в район "Младост", предвиден за Източен парк, продължава да расте сметището.

Само през март са установени 9 камиона, изхвърлящи тонове строителни отпадъци и земна маса без нужните документи за това. С помощта на учени от БАН от Столичния инспекторат са пресметнали, че до май т.г. отпадъците са вече 1 милион куб. метра, съобщи Петър Дяков, началник отдел в Столичния инспекторат, по БНР.

"Служителите на Столичния инспекторат извършват регулярни проверки на местата, на които са изхвърлят нерегламентирано строителни отпадъци. Едно от тези места е в "Младост". От началото на годината за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци, в това число и земни маси, са съставени 784 констативни протокола. 137 от тях са на физически лица, а 321 - на юридически. Към този момент 94 са в процедура на поставяне на актове на юридическите лица. Освен в "Младост" такива нерегламентирани сметища има и в "Красна поляна", "Овча Купел", "Суходол", в район "Панчарево" - по деретата в различните села, в районите "Подуяне", "Люлин" и други, обясни Дяков.

Когато установим нарушения, се съставят актове. Но искам да подчертая, че водачите на товарните автомобили, които имат задължение при транспортирането на земните маси да носят разрешителни документи, издадени от Министерството на транспорта и МОСВ, но трябва и да държат на разположение издадено направление за транспортиране на строителни отпадъци от кмета на съответния район, в който се намира обекта, каза още Дяков.

По думите му често след установяване на мястото на изхвърляне, организаторите и извършителите много бързо се дислоцират и затова физическата охрана, видеонаблюдението и бариерите са неефективни в такива случаи.

Много от местата, където си изхвърлят строителните отпадъци, са частни имоти. Те са със статут земеделската земя и там не е възможно да се приложи физическо присъствие на контролни органи. "Като контролен орган имаме ограничени правомощия, но продължаваме да си вършим задълженията и сме в готовност да съдействаме на компетентните органи за предотвратяване на тази порочна практика", допълни Петър Дяков.