Столичани oтново на протест срещу реформата в платеното паркиране

Пореден протест в столицата срещу реформата за паркирането в града. Жителите на кварталите "Хаджи Димитър", "Суха река" и "Подуяне" блокираха изцяло мост "Чавдар", а автомобилите бяха пренасочени по обходни маршрути, предаде bTV.

Недоволните обясниха, че не са против синята и зелената зона, а срещу начина, по който реформата е била приета. Според тях е липсвало обществено обсъждане, решението е взето еднолично от СОС, без да се допита до засегнатите граждани.

По думите на протестиращите, реформата води до ограничен паркинг за живущите и допълнителни разходи, като настояха за цялостното ѝ оттегляне.

Протестиращите подкрепят идеята да бъде проведен местен референдум, чрез който жителите на засегнатите квартали сами да решат дали искат зоните за платено паркиране да бъдат въведени. Те са недоволни, тъй като решението е взето едностранно от Столичната община, без никой да се е допитал до тяхното мнение.

Преди два дни Административен съд София-град спря поскъпването и разширението на зоните в София, но от Столична община заявиха, че ще обжалват в съдебното определение.

Демонстрантите обещават протестите да продължат, ако няма реакция от страна на местната власт.