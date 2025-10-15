Спречкване с полицията откри протеста на БОЕЦ пред МВР (ОБНОВЕНА)

С напрежение започна новият протест на БОЕЦ под наслов "Боклук за боклука"пред Министерство на вътрешните работи.

Напрежението избухна при отказ на полицията да допусне Георги Георгиев и членовете на БОЕЦ да оставят боклук пред сградата на МВР.

Полицията не допуска протестиращите до сградата, съобщи репортер на OFFNews, който е на мястото на събитието.

Въпреки блокадата обаче протестиращите струпаха боклуци в краката на полицаите.

За сега не се забелязват представители на парламентарно представени партии.

Протестиращите се опитват да заобиколят полицията, за да успеят да се приближат до сградата.

Ученици от Шесто училище също сканднират "Оставка" от прозорците.

Полицията спря протестиращите да изсипят контейнер пред сградата.

Бусове обаче преграждат пътя.

Георги Георгиев отново посочи централите на ГЕРБ, ИТН и БСП, както и БНТ като потенциални локации за бъдещи акции. Той изрази солидарност с протестиращите млади лекари. БОЕЦ призоваха присъстващите да се присъединят към техния протест.

Протестиращите от БОЕЦ и „Младите лекари“ се срещнаха пред Орлов мост.

Организацията иска оставката на вътрешния министър Даниел Митов, за който твърди, че отваря чадър за "схемите на Делян Пеевски".

Акцията е продължение на провелия се на 10 октомври протест пред централата на ДПС - Ново начало на ул. "Врабча" 23 по повод кризата със сметосъбирането. Тогава протестиращи от кварталите "Люлин" и "Красно село" струпаха боклуци и контейнери пред сградата.

"На 10.10.2025г. БОЕЦ и непримиримите граждани бяхме пред офиса на Пеевски на първата акция БОКЛУК ЗА БОКЛУКА! Поводът бе кризата с боклука в София, с която мафията на Пеевски, Таки и Борисов обяви война на гражданите, за да продължат да дерат стотици милиони от нашия гръб. МВР под ръководството на Даниел Митов реагира по заповед на Пеевски с репресии, полицейщина, блокиране достъпа до сградата, преследване на мирни граждани и опит за арест на Иван Калчев – Глиги. Не можаха да ни спрат, а Глиги бе спасен", пишат във "Фейсбук" БОЕЦ.

Сред причините за протеста е и начинът, по който бяха проведени местните избори в Пазарджик.

"Вчера в Пазарджик под ръководството на Даниел Митов МВР показа още една от своите функции – те са основният дилър и чадър за схемите на Пеевски за купуване на гласове! Всички разкрития на БОЕЦ бяха потвърдени. С помощта на МВР бе извършен погром върху изборите и демокрацията. Дани Лекето, Дани Кучето, Борко Параджията и цялата менажерия в МВР на Пеевски бе мобилизирана, за да пази купувачите на гласове", казват още БОЕЦ.

Този път от организацията се обърнаха с призив за действие не само към жителите на "Люлин" и "Красно село", но и към жителите на Пазарджик, както и към всички политически партии и граждански организации.