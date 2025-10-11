Според бивш зам.-министър за тежките раници са виновни родителите

Мая Младенова 11 октомври 2025 в 12:38 1691 2
Класна стая

Снимка Pexels
Тежките раници - проблем, с който се борят и родители, и ученици.

Дългогодишният училищен директор и бивш зам.-министър на образованието Диян Стаматов разви тезата, че родителите са отговорни за тежките раници на учениците.

В пост във фейсбук той казва, че отговорността за това е споделена между между родителя, учителя и училището. "Но нека бъдем честни – най-голямата отговорност е на родителя", пише той.

От години родители алармират колко тежки са раниците на учениците заради множеството помагала и учебници, напечатани в голям формат и на луксозна хартия. МОН издава само препоръки как това да се облекчи, но реално не изисква от училищата да ги спазват. Дори поставените ученически шкафчета, каквито не всеки ученик има, невинаги решават проблема. Масово такива липсват в прогимназиите и гимназиите и не се ползват за учебници и помагала.

Неведнъж OFFNews писа за това. Подробно разказахме защо раниците тежат в материал през пролетта с идеята мерки да бъдат взети до началото на новата учебни година. Такива нямаше, напротив.

На родителските срещи бяха раздадени за подпис декларации, че на детето е предоставено шкафче за съхранение на вещи и че помагалата се купуват със съгласие на родителя, след като учителят се е мотивирал. Дори да откаже да подпише декларацията, родителят няма как да разубеди учителя да не изисква помагало. И не може да не го купи, ако учителят е решил класът да работи с помагалото. Така декларациите служат само за легитимация на лошите практики, а раниците на много ученици остават нездравословно тежки.

Виж още за:

    Мая Младенова

    Мая Младенова e журналист, редактор и преводач. Започва кариерата си преди близо 20 години във вестникарството. Заместник главен редактор на OFFNews от 2012 г. Пише за медии, политика и др.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    6800

    2

    Smoker

    11.10 2025 в 14:10

    -0
    +0
    Брях тоз бил зам. получващ заплата за нищоправене. Тъй де все пак се е напънал малко и то излязло хемороид.
    Ще си нося едно помагало за 4-ти клас по български(разбирай работна тетрадка), което е с гланцирани дебели листи и се използва само една учебна година, защото децата пишат вътре и няма как да се използва повторно. Та ще си го нося, ако случайно срещна този зам. получващ заплата за нищоправене да го изчаткам по празната му кратуна и след това да го питам пак "Кой е виновен за тежките раници?"

    6764

    1

    GB

    11.10 2025 в 13:14

    -0
    +0
    Това, което учениците носят извън учебниците и учебните тетрадки, не е толкова тежко. Нещо за закуска, няколко химикала, моливи, линия/триъгълник, пергел, цветни моливи и скитник, в който рисуват зададеното за вкъщи домашно, кърпички сухи и мокри, бутилка с вода.

    Мини-шкафчето може да побере почти само спортните обувки за салона.
    А ако периодично се грижат в него да не бърка от гадинки, би било и използваемо за някое от изброените неща!


    Тежат учебниците и учебните тетрадки!
    А те трябва да се носят всеки ден, за да учат и попълват домашните!
    Това децата няма как да избегнат. Затова и ги носят редовно.

    Та, за както били виновни родителите?
     
    X

    Христо Николов: Ромите никога няма да признаят Пеевски. Ще му подложат динена кора