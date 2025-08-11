Спаси София: Мотопистата е в риск от застрояване

Експертният съвет към Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) ще разгледа на 14 август планове, които засягат не само терена до Мотописта, но и самата Мотописта – едно от малкото останали пространства в София, предвидени за спорт и активен отдих.

Арх. Росица Николова, общински съветник от Спаси София и зам.-председател на комисията по архитектура в Общинския съвет, коментира: „Когато става въпрос за толкова обществено значими казуси, като този за Мотописта, решенията трябва да се взимат с максимална публичност и участие на гражданите, а не в средата на август и при ограничен състав на експертния съвет“.

Ситуацията повдига редица важни въпроси за бъдещето на терена, като - “Какво е предложението на частния собственик – увеселителен парк, жилищно строителство или комбинация от двете? Ще остане ли теренът със статут на градски спортен комплекс? Ще бъдат ли включени и имотите към бул. „България“ с режим на Тго, така че да се изготви цялостен план за територията и да има реално обществено обсъждане с всички засегнати?”

Остава и неяснотата около плановете за шест 9-етажни сгради в имот, който по действащия устройствен план е отреден за спортен комплекс.

От Спаси София подчертават, че спортните и зелените площи са изключително дефицитни в София и вместо да бъдат запазвани и развивани, често стават обект на промяна на предназначението и презастрояване. Подобни действия лишават жителите на кварталите от достъп до места за спорт, активен отдих и социални контакти, а същевременно увеличават натоварването върху инфраструктурата и влошават качеството на живот.

„София има нужда от повече терени за спорт, озелянване и рекреация, а не от нови блокове или увеселителни паркове, които ще доведат до шум, трафик и загуба на ценни обществени територии.“, заявяват от „Спаси София“.