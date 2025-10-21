СОС ще отпусне над 25 000 лева за оборудване на две нови детски градини в Младост

Над 25 000 лева да бъдат отпуснати от Специализирания общински приватизационен фонд за оборудването на две нови детски градини в столичния район Младост.

Това ще гласуват общинските съветници на предстоящото заседание на градския парламент в четвъртък.

Предложението е на зам.-кмета по финанси Георги Клисурски и председателя на Съвета за управление на СОПФ Бойко Димитров, и има за цел да осигури техническо и професионално оборудване на новата детска градина № 202 и пристройката към детска градина № 75 „Сърчице", без което новият капацитет от групи няма да може да функционира нормално от началото на учебната 2025/2026 година.

„Средствата са от първостепенно значение за въвеждане в експлоатация на новите сгради, които са построени на територията на района и са необходими за осигуряването на безопасна среда за децата“, коментира Димитров.

Сред решението на СОС, 4896 лева ще бъдат предоставени на новопостроената детска градина № 202 за закупуване на комплект от леки прегради от влагоустойчиви дървесни плоскости с двустранно покритие от HPL. 20 687 лева пък са необходими за закупуване на комплект от леки прегради от влагоустойчиви дървесни плоскости с двустранно покритие от HPL; конвектомат, с вместимост пет броя тави; комплект от три броя висок офисен шкаф; метален шкаф за съблекални с пейка и три броя комплекти „Офис работна станция“ за новата сграда към детска градина № 75 „Сърчице“.