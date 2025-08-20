Софийска вода почиства голям канализационен колектор, стесняват платно по бул. Гоце Делчев

„Софийска вода“ започва почистване на голям канализационен колектор по бул. „Гоце Делчев“ на 25 август. Дейностите ще обхванат участъка от бул. „България“ до Южен парк.

Срокът за приключването им е 90 дни. В този период участъци на пътното платно ще бъдат поетапно стеснявани, без да бъде затворено изцяло движението на автомобили.

Почистването е изключително важно за нормалното функциониране на съоръжението, което отводнява прилежащите квартали.

Предстоящите мащабни дейности ще осигурят безпрепятствената работа на колектора, което с оглед възможните екстремни природни явления е ключово и за превантивните дейности на дружеството.

„Софийска вода“ се извинява на жителите и гостите на града за причиненото временно неудобство!