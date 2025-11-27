Софийска вода изгражда защита от дронове над критичната инфраструктура

Владимир Йончев 27 ноември 2025 в 21:06 256 1
Годишният отчет на Софийска вода

Снимка Владимир Йончев
Годишният отчет на Софийска вода

"Софийска вода" е започнала работа със стартъп компания за изграждане на защитата срещу дронове над стратегическите обекти, които управлява. Това стана ясно на годишния доклад за дейностата на концесионера.

Инвестиционната ни програма е изпълнена над 95%, отчете изпълнителният директор на компанията Васил Тренев. Подменени са над 40 км тръби.

Приключва и проектирането на новата ВЕЦ, която ще бъде при подземното водохранилище в Бояна. От "Софийска вода" се надяват догодина да започне строежът й, през 2027 г. централата да заработи и водата, която тече към чешмите ни да произвежда електричество.

Франсоа де Берг, който е представител на френската "Веолия", част от която е "Софийска вода", разказа какво е било най-голямото предизвикателство тази година. Това е природен феномен, който се случва сравнително рядко - свръхцъфтеж на фитопланктона. Той е бил още по-странен защото пикът му е преминал през април, но в края на май и началото на юни се е появил нов, втори и много по-силен пик, който е повлиял на вкуса на водата.

Променяхме режима на филтрите, утроихме пробите, следяхме показателите непрекъснато и за сравнително кратък срок успяхме да се справим с тази криза, разказаха от компанията.

"Софийска вода" и сега ползва изкуствен интелект, разработен от "Веолия" за техни специфични нужди, но от догодина възнамерява да го внедри и за клиентите. Към начините за самоотчитане на сметките се добавя и отчитане по телефона, а изкуственият интелект ще обработва данните. Това обаче не отменя посещението на инкасатор, което се прави веднъж на 3 месеца.

Гостуването на изпълнителния директор на "Софийска вода" Васил Тренев в студиото на OFFNews можете да видите тук:

    Коментари
    Деспин Митрев

    27.11 2025 в 21:39

    -0
    +0
    Софийска вода по-добре да изгради водопроводи, там където няма - това е длъжна да направи! Да не краде парите ни с такива евтини трикове! Има си армия, има си полиция, има си ведомства, които се занимават със защитата! А София през 2025 година продължава да е без водоснабдяване в някои райони и това е нарушение на ключово човешко право, признато от ООН!!!
     