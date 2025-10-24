София се събуди под красива двойна дъга

OFFNews 24 октомври 2025 в 09:02 1049 1
Двойна дъга

Снимка БГНЕС
Двойна дъга в небето

Красив природен феномен в небето над София - двойна дъга и небе в жълто, розово и синьо - бе наблюдаван тази сутрин.

Тя се образува благодарение на комбинация от атмосферни условия, ъгъла на слънцето и пречупването на светлината в дъждовни капки. рано сутрин, когато слънцето е ниско над хоризонта, светлината преминава през по-дебел слой атмосфера. Това разсейва късите дължини на вълната (синьо, виолетово) и засилва топлите цветове — жълто, розово, червено. Затова небето има розово-жълт оттенък, особено на изток.

Дъгата е двойна, когато светлината се отрази два пъти вътре в капката преди да излезе. Втората дъга е по-бледа, защото губи повече енергия при второто отражение, и цветовете ѝ са в обратен ред – червено отвътре, виолетово отвън.

Между двете дъги има по-тъмен участък, наречен лента на Александър – там светлината почти не достига

    1948

    1

    craghack

    24.10 2025 в 10:16

    -0
    +0
    Много беше красиво!
     
