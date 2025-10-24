Красив природен феномен в небето над София - двойна дъга и небе в жълто, розово и синьо - бе наблюдаван тази сутрин.
Тя се образува благодарение на комбинация от атмосферни условия, ъгъла на слънцето и пречупването на светлината в дъждовни капки. рано сутрин, когато слънцето е ниско над хоризонта, светлината преминава през по-дебел слой атмосфера. Това разсейва късите дължини на вълната (синьо, виолетово) и засилва топлите цветове — жълто, розово, червено. Затова небето има розово-жълт оттенък, особено на изток.
Дъгата е двойна, когато светлината се отрази два пъти вътре в капката преди да излезе. Втората дъга е по-бледа, защото губи повече енергия при второто отражение, и цветовете ѝ са в обратен ред – червено отвътре, виолетово отвън.
Между двете дъги има по-тъмен участък, наречен лента на Александър – там светлината почти не достига
24.10 2025
София се събуди под красива двойна дъга
