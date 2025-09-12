София премина към електронно подписване на глобите за пътуване без билет

Наказателните постановления за пътници без билет вече се подписват изцяло електронно и пакетно. Това са близо 5,000 документа месечно, които досега изискваха по 2–3 дни време за подписване на кмета на София или негов заместник – всеки път на ръка, в три екземпляра.

Новият процес е дигитален от край до край:

• юристите и експертите от Направление „Дигитализация“ и Центъра за градска мобилност създадоха инструмент и процес за пакетно подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП);

• документите вече се придвижват електронно между институциите, без физически папки и излишни пътувания;

• връчването може да се извършва и по електронен път, когато нарушителят е дал съгласие за това.

Очакваният резултат е по-бързи процедури, повече прозрачност и шанс за по-висока събираемост на глобите, които в момента се изплащат едва около 30 на сто.

Други еднотипни документи на Столична община също ще преминат към новия процес. Разработеният инструмент ще бъде публикуван като отворен код, за да могат и други общини в България да се възползват от него.

„Това е още една крачка към по-бърза, по-ефективна и по-прозрачна администрация. Вместо хиляди подписи на хартия – електронни решения, които пестят време и ресурси както на администрацията, така и на гражданите“, коментира кметът на София Васил Терзиев.