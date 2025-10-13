Собствениците на бившия Колодрум в Бургас правят нов опит за дарение към общината

Шест инвеститорски дружества, развиващи проекти на площадката на бившия бургаски "Колодрум” в жилищния комплекс "Братя Миладинови“, очакват следващото редовно заседание на Общинския съвет в Бургас да се окаже решаващо за бъдещето на района, съобщава БТА.

Те вече заявиха категоричен отказ от предложената от група съветници замяна на техните имоти, но внесоха алтернатива – ново дарение от над 3 дка, което заедно с предишни предоставени площи ще увеличи терените за обществени нужди до повече от 6 декара.

БТА припомня, че проектът за застрояване на "Колодрума" беше представен от представители на дружеството "Сариел" АД през януари. Той включва издигането на няколко сгради, изграждане на спортна зала, допълнителни паркинги и инфраструктура. По план, сградите ще са 16-етажни, фасадите ще включват естествени материали и вертикално озеленяване.

Инициативата съчетава обществения интерес и частната инвестиция, посочиха днес в съобщение до медиите собствениците на шестте отделни парцела, върху които се планира строителството.

"Разчитаме общинските съветници да проявят отговорност и добронамереност. Нашето предложение е прозрачно и насочено към подобряване на условията за живот в квартала и в целия град“, коментира Димитър Колев, изпълнителен директор на акционерното дружество "Сариел”, която вече е дарила на община Бургас няколко декара.

На редовното си заседание в края на месеца общинските съветници в Бургас трябва да решат приемат ли дарението. Очаква се и одобрението им за започването на проектите. Собственици на общо около 20 дка от терена в Колодрума са шест частни дружества - "Сариел" АД, "Билдърс Инвест" ЕООД, "Дом Мадика Инвест" ООД, "Хай Клас Резидънс" ЕООД, "Източноевропейски строителен холдинг" ЕООД и "Но Уърлд Пропъртис" ЕАД.

От 2005 година до днес плановете си за жилищно строителство на мястото на "Колодрума" са обявявали няколко компании, но до строеж така и не се стигна. През 2006 година символът на бургаското колоездене от миналото стана част от публично-частно партньорство между общината и дружеството "Понс Холдинг". Последва и представянето на проект за изграждането на модерен закрит колодрум, хотели и търговски център. Проектът обаче не беше реализиран, а местната администрация загуби дяловете си. Партньорското дружество бе обявено в несъстоятелност, а отделните парцели бяха ипотекирани на няколко пъти.

Мястото не се използва като колодрум от средата на 90-те години, но и до днес е познато сред бургазлии с това име. Около 2000 година пистите за състезания и тренировки са преустроени в паркинг, а единствените запазени сервизни помещения на колоездачен клуб „Бургас“ бяха съборени в края на 2020 година.