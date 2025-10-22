Собственици на апартаменти в Елените: Нямаме тоалетни и течаща вода

Липсата на течаща вода, електричество и химически тоалетни в пострадалия от наводнението ваканционен комплекс Елените предизвиква сериозни притеснения сред собствениците на имоти. На събрание днес те предупреждават, че ако не се предприемат спешни мерки, районът е застрашен от санитарна и епидемична криза, предаде БТА.

"Няма вода, ток, миризмата на тиня е нетърпима. Ако не се вземат спешни мерки, сме на прага на епидемия“, заяви Пламен Воденичаров, управител на един от засегнатите комплекси.

По думите му, до момента не е оказана никаква реална помощ от институциите.

Собствениците обвиняват община Несебър в липса на реакция и организация. По думите им, почистването е извършено само до бариерата на комплекса, а след това хората са били оставени сами да се справят с последствията.

Те твърдят, че при подаване на документи за еднократна помощ в Общината не са получили отговор. "Щом чуят "Елените", обръщат глава на другата страна", коментират потърпевши, според които институциите не поемат отговорност и не осигуряват необходимата техника за справяне със ситуацията.

Потърпевшите настояват за спешни мерки - осигуряване на санитарни условия, техника за разчистване и възстановяване на инфраструктурата. Те искат също процесите по евентуално събаряне на сгради да бъдат замразени, докато не бъдат изяснени всички обстоятелства.

Собствениците организираха и подписка срещу събарянето на сгради в района. Те твърдят, че подобни действия са необосновани, тъй като част от постройките - включително апартхотел „Негреско“ - разполагат с всички законови документи, включително акт 16.

Драгомир Апостолов - собственик на имот в "Негреско" - заяви, че причината за наводнението не е в строителството, а в незаконното сметище и сечта над комплекса. Той обяви, че ще заведе съдебен иск срещу институциите, независимо от решението за събаряне.

На събранието беше избрана координационна група, която да организира бъдещите действия, включително колективни съдебни искове. Потърпевшите настояват и за обезщетения, тъй като много от тях изплащат ипотечни кредити.