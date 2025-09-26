Смъртен случай в публиката отложи премиерата на ''Тоска'' в Софийската опера

Инцидент отложи премиерата на „Тоска“ в Софийската опера, съобщи БНТ.

Възрастна жена от публиката почина, докато очакваше началото на спектакъла. На мястото пристигна линейка.

Публиката бе информирана, че премиерата ще се проведе утре.

Спектакълът ще се дирижира от световнопризнатия маестро Даниел Орен, а постановката е на режисьора Пламен Карталов.