Смъртен случай в публиката отложи премиерата на ''Тоска'' в Софийската опера

OFFNews 26 септември 2025 в 19:57 4396 0
Снимка БНТ

Инцидент отложи премиерата на „Тоска“ в Софийската опера, съобщи БНТ.

Възрастна жена от публиката почина, докато очакваше началото на спектакъла. На мястото пристигна линейка.

Публиката бе информирана, че премиерата ще се проведе утре.

Спектакълът ще се дирижира от световнопризнатия маестро Даниел Орен, а постановката е на режисьора Пламен Карталов.

