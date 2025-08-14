Служителите на ''Български пощи'' започват обучение във връзка с приемането на еврото

Български пощи започват обучение на служителите си преди страната да приеме еврото. Пощите ще извършват обмяната на левове в евро в 2230 станции в страната, включително в най-отдалечените населени места без банкови клонове.
Обмяната за суми над 1000 лв. ще става с предварителна заявка, а в малко над 954 станции ще се приемат заявки за обмен до 10 000 лв.
Ще бъде осигурена охрана. Служителите ще разполагат и с банкнотоброячни машини за улеснение на работата им.
По-късно днес се очаква от пощите да дадат брифинг.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
FT: Около Тръмп не останаха експерти по Русия. Путин ще триумфира в Аляска
Стивън Кинг: Тръмп е хорър история, която може да има добър и лош край
FT: Около Тръмп не останаха експерти по Русия. Путин ще триумфира в Аляска
Одит в АПИ заради огромните бонуси