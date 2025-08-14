Служителите на ''Български пощи'' започват обучение във връзка с приемането на еврото

OFFNews 14 август 2025 в 09:59 242 0
БГ пощи

Снимка Архив
Български пощи

Български пощи започват обучение на служителите си преди страната да приеме еврото. Пощите ще извършват обмяната на левове в евро в 2230 станции в страната, включително в най-отдалечените населени места без банкови клонове.

Обмяната за суми над 1000 лв. ще става с предварителна заявка, а в малко над 954 станции ще се приемат заявки за обмен до 10 000 лв.

Ще бъде осигурена охрана. Служителите ще разполагат и с банкнотоброячни машини за улеснение на работата им.

По-късно днес се очаква от пощите да дадат брифинг.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Как нежната душа на съдия Светлин Михайлов стана бухалка срещу Медиапул