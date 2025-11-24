Словенците се обявиха против легализирането на евтаназията

Словенците се обявиха против легализирането на асистираното самоубийство на референдум вчера, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

През юли миналата година парламентът на Словения одобри закон, който дава право на неизлечимо болни хора да сложат край на живота си, ако са изправени пред непоносимо страдание без очакване за подобрение. Законът бе одобрен след консултативен референдум, който се проведе паралелно с изборите за Европейски парламент през юни 2024 г.

Противници на закона, подкрепени от католическата църква и консервативната опозиция, настояха за ново гласуване по спорния въпрос, след като събраха повече от 40 хиляди подписа за това.

Въпросът, който бе поставен на референдума, гласеше: „Подкрепяте ли влизането в сила на закона за асистираното прекратяване на живота, който беше одобрен от парламента на 24 юли 2025 г.?“.

Според публикуваните от Централната избирателна комисия резултати при преброени 99,8% бюлетини, около 53% от гласувалите са отхвърлили прилагането на евтаназия, докато 47 на сто са гласували "за". Избирателната активност е била 41%, съобщи ЦИК, цитирана от Асошиейтед прес.

Така прилагането на закона за асистираното самоубийство ще бъде спряно за най-малко една година, когато парламентът ще може да гласува закона отново.