Референдум За или Против евтаназията има днес в Словения

Словенците гласуват днес на референдум, свързан със закон, който дава право на неизлечимо болни пациенти да прекратят живота си, предаде Асошиейтед прес.

Парламентът на страната прие закона през юли, след като той беше подкрепен на необвързващ референдум миналата година. Противници на закона обаче настояха за ново гласуване по спорния въпрос, след като събраха повече от 40 хиляди подписа.

Законът предвижда психически здрави лица, които нямат шанс за оцеляване или изпитват непоносими болки, да имат право на асистирана смърт. Това означава, че пациентите сами си прилагат смъртоносното лекарство след одобрение от двама лекари и период на консултации.

Нормативният акт не важи за хора с психични заболявания.

Поддръжниците на закона включват либералното правителство на премиера Роберт Голоб. Те твърдят, че законът дава на хората шанс да умрат с достойнство и сами да решат как и кога да сложат край на страданията си.

Противниците включват консервативни групи, някои лекарски сдружения и Католическата църква. Те казват, че законът е в разрез със словенската конституция и че вместо това държавата трябва да работи по осигуряването на по-добри палиативни грижи.

Словенският президент Наташа Пирц Мусар заяви, че е "изключително важно" гражданите да гласуват на референдума, а "не само когато има парламентарни или президентски избори".

"Правилно е ние, като личности, да кажем какво мислим по определена тема", заяви тя. "Правилно е да дажем на политиците какво смятаме за правилно и какво – за грешно".

Законът ще бъде отхвърлен, ако мнозинството от далите гласа си гласуват "против", а те представляват най-малко 20 процента от имащите право на глас 1,7 милиона души. Избирателната активност на референдума четири часа след началото му е 10 на сто, според изборните власти на страната.

Според скорошни проучвания на общественото мнение в Словения хората, които подкрепят закона, са повече от противниците му, отбелязва АП.

Ако законът остане, Словения ще се присъедини към няколко други страни членки на ЕС, които приеха подобни закони, включително съседната ѝ Австрия и Нидерландия.