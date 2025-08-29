След искане на кмета на ''Люлин'' отменят планиран ремонт на бул. ''Сливница''

Планираният голям ремонт на кръстовището на столичния булевард "Сливница" с бул. "Петър Дертлиев" и ул. "Адам Мицкевич" се отменя.

Това стана след възражение от кмета на район "Люлин" Георги Тодоров.

Ремонтът бе обявен вчера и трябваше да затвори за две седмици, до 13 септември, кръстовището, и да промени маршрутите на много линии на градския транспорт.

След отмяната, наредена със заповед на зам.-кмета на Столична община Благородна Здравкова, няма да има промени в движението на градския транспорт.

Вчера кметът на "Люлин" възрази срещу обявения в последния момент ремонт на кръстовището на "Орион", който бе обявен на 28 август и трябваше да започне на 30 август. Георги Тодоров изрази недоумение защо точно това място е избрано за ремонт, след като има по-належащи проблеми.

"Възлагането и осъществяването на проекта е самостоятелно решение на СО и за съжаление не е съгласувано по никакъв начин с администрацията на район „Люлин“. В тази връзка съм отправил запитване към г-н Никола Лютов, вр. и. д. зам.-кмет на СО, направление „Обществено строителство“, по какъв начин е избрано именно това кръстовище, при положение че аз многократно съм подавал сигнали за много по-критични участъци от пътната инфраструктура на район „Люлин“, написа Тодоров.

Георги Тодоров бе един от двамата районни кметове (заедно с този на "Младост"), които бяха избрани от "Продължаваме промяната", но напуснаха партията. Тодоров бе човекът от скандалния разговор от Столична община, след който в ареста по съмнения в корупция и уреждане на обществени поръчки попадна зам.-кметът на София Никола Барбутов.