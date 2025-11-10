След 9 млн. за Софекострой, 4,79 млн. за завода за боклук ще гласува СОС

Заместник-кметът на Столична община по „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева внесе в Столичния общински съвет доклад за изменение на правилника за организацията и дейността на Общинското предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (СПТО).

Предложението предвижда увеличаване на щатната численост на предприятието от 307 на 489 служители, както и разширяване на структурата и имуществото му, за да отговори на новите изисквания и натовареност в управлението на отпадъците в София.

„Кризата с отпадъците ясно показа, че когато градът има собствен капацитет, може да реагира бързо, ефективно и без да бъде изнудван,“ каза зам.-кметът Надежда Бобчева. „СПТО се доказа като гръбнак на общинската система – то изнесе усилието по овладяване на ситуацията в „Люлин“ и „Красно село“. Сега е моментът да гарантираме неговата устойчивост и да повишим капацитета му.“

През 2025 г. Столичното предприятие за третиране на отпадъци отчете най-добрите си резултати от създаването си. Приходите от продажба на рециклируеми материали достигнаха 1,75 млн. лв. – ръст от над 400% спрямо 2023 г. Производството на RDF гориво надхвърли 100 000 тона за година, което е със 70% повече спрямо предходната. Същевременно количеството депонирани отпадъци спадна до 7 107 тона през 2024 г., спрямо 90 000 тона година по-рано.

Основни акценти от доклада

Увеличаване на числеността с 182 нови щатни бройки – с цел 24/7 оперативна готовност и обслужване на разширените дейности.

Въвеждане на нови активи и технологии:

Фотоволтаична електроцентрала (1,86 MWp), която ще намали енергийните разходи и въглеродния отпечатък;

Шредер за гуми, компактор TANA H260 ECO и до 40 мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци;

Разширяване на мрежата за разделно събиране на хранителни отпадъци и „зелени острови“ в столичните райони;

Създаване на устойчиви работни места, включително за хора в неравностойно положение.

Изменението цели по-висока енергийна и оперативна ефективност, намаляване на разходите за депониране и по-добро управление на процесите в системата за третиране на отпадъците. Предвидените средства в размер на 4,79 млн. лв. ще бъдат осигурени в рамките на бюджета на Столична община за 2026 г.

Увеличаването на капацитета на СПТО е част от по-широката реформа на Столична община за изграждане на устойчив, прозрачен и независим модел на управление на отпадъците. Целта е градът да разполага със собствен ресурс и експертиза, които гарантират ефективност, контрол и ограничаване до минимум на зависимостта от външни изпълнители.

Предложението ще бъде разгледано от Столичния общински съвет на 13 ноември.

„Надяваме се на същата подкрепа, каквато СОС вече даде за “Софекострой“. Вярваме, че сега всички ще застанат зад онова, което вече е доказало, че работи – СПТО,“ допълни Бобчева.

Столичният общински съвет (СОС) единодушно прие на 9 октомври доклада на Васил Терзиев, с който се дава съгласие Общинското дружество „Софекострой“ ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за сметопочистване.

Споси София предлага

10 малки самосвала с кран за районите Люлин, Красно село, Подуяне, Слатина и Изгрев. Това предложение на Спаси София ще се гласува тази седмица в общинския съвет.

Това са 5-те района, в които кризата с боклука е най-сериозна, тъй като договорите с частните фирми или вече изтекоха, или изтичат на 01.12.

Това е важна стъпка за осигуряване на нов общински капацитет, така че София да е подготвена срещу рекета на фирмите за боклука. Тази покупка ще позволи на районите да могат да реагират много по-бързо за сигнали за отпадъци, мебели, дивани, дюшеци, клони и всякакви други материали, които правят кварталите ни крайно неприятни.



