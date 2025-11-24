Слънцето се показва, но сутринта ще е доста хладно

Днес ни очаква повече слънце, но все пак да не забравяме, че идва зима.

Ще се събудим при температури около нулата, които по-късно ще се покачат до 13-15 градуса.

Валежите спират.

В София живакът ще се покачи до 11 градуса.

Най-хладно ще е в Смолян и Видин, където термометърът ще показва максимални 8 градуса. По Черноморието ще е около 13 градуса.