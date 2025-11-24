Слънцето се показва, но сутринта ще е доста хладно

Днес ни очаква повече слънце, но все пак да не забравяме, че идва зима.
Ще се събудим при температури около нулата, които по-късно ще се покачат до 13-15 градуса.
Валежите спират.
В София живакът ще се покачи до 11 градуса.
Най-хладно ще е в Смолян и Видин, където термометърът ще показва максимални 8 градуса. По Черноморието ще е около 13 градуса.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Дугин: Украйна изчезва до 2 години
Пълният текст на европейското насрещно предложение на американския мирен план за Украйна
Тръмп: Ръководството на Украйна е показало нулева благодарност
Зеленски: Благодарни сме на САЩ