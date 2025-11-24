Слънцето се показва, но сутринта ще е доста хладно

OFFNews 24 ноември 2025 в 05:30 289 0
Есен

Днес ни очаква повече слънце, но все пак да не забравяме, че идва зима.

Ще се събудим при температури около нулата, които по-късно ще се покачат до 13-15 градуса.

Валежите спират.

В София живакът ще се покачи до 11 градуса.

Най-хладно ще е в Смолян и Видин, където термометърът ще показва максимални 8 градуса. По Черноморието ще е около 13 градуса.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     