Слънце, вятър и огромни вълни в морето

В повечето райони на страната времето ще е слънчево. В Югозападна България и планините обаче ще се развива купеста облачност и на места ще превали.

Ще духа до умерен, в Югоизточна България временно силен вятър от изток-североизток. Жълт код за временно силен вятър е обявен в области Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Поривите ще достигнат до 80 километра в час. В сила остават и предупрежденията за силен вятър над морето и вълнение до 4 бала в област Бургас.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще преобладава слънчево време. В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област ще превали. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 25°, а на 2000 метра - около 17 градуса.

Край морето ще грее слънце, но след обяд по южното крайбрежие ще има повече облаци. Силен североизточен вятър ще вдига вълни от 3-4 бала. На брега термометрите ще се качат до 29°, а във водата до 27 градуса.