Слънце и приятно топло време

Днес ще бъде слънчево, над западните и северните райони с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър.
Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, за София - около 28 градуса, според прогнозата на НИМХ.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части - от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20°, а на 2000 метра - около 14°.
Слънце ще грее и край морето. На брега термометрите ще се качат до 28°, а сред вълните от 2-3 бала - до 25 градуса.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Асен Василев пита финансовия министър: Теменужке, къде са парите от дълга?
Украйна призна за първи път, че руски войски са навлезли в Днепропетровска област
Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодиха (снимки)
Киселова: Нормално е да има противоречия между президента и правителството