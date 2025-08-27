Слънце и приятно топло време

Днес ще бъде слънчево, над западните и северните райони с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, за София - около 28 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток, а по най-високите части - от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20°, а на 2000 метра - около 14°.

Слънце ще грее и край морето. На брега термометрите ще се качат до 28°, а сред вълните от 2-3 бала - до 25 градуса. 

