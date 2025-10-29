Слънчево време, започва затопляне

Предимно слънчево ще е времето днес. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 16 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще е слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 6 градуса.

Югозападен вятър ще духа край морето, ще грее слънце. Термометрите на брега ще се качат до 18°, а сред вълните от два бала - до 19 градуса.

През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб юг-югозападен вятър. В часовете преди обяд на места в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност, на повече места и по-трайна през почивните дни и в началото на новата седмица. Минималните температури ще се повишат слабо и ще са между 5° и 10°, а максималните ще бъдат между 18° и 23 градуса.