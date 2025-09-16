Слънчево време, малко облаци край морето сутринта

Слънчево ще е времето днес. Ще духа слаб източен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28 градуса, според прогнозата на НИМХ. През нощта срещу сряда, нов студен атмосферен фронт ще е причина за увеличение на облачността от северозапад. В крайните северозападни райони ще превали дъжд.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който вечерта, преди фронта, временно ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, а на 2000 метра - около 16 градуса.

Слънце ще грее край морето. В сутрешните часове обаче на места ще има ниска облачност. На брега термометрите ще се качат между 24° и 27°, а сред вълните от два бала до 24 градуса.