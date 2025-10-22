Слънчево време днес, още по-топло утре

Слънчево ще е времето днес, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток.

Максималните температури ще са между 16° и 21°, в София - 18 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините облачността ще е предимно значителна и на места в западната половина от Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по-най високите части – сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра - около 6 градуса.

Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Утре пак ще грее слънце, но в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска облачност. Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 17° и 22 градуса.