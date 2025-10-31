Слънчево и топло, сиромашкото лято продължава

Слънчево ще е времето днес, но преди обяд на места в равнините ще има мъгла. Ще бъде почти тихо.
Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19 градуса, според прогнозата на НИМХ.
В планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 16°, а на 2000 метра – около 9 градуса.
Слънце ще грее край морето. На брега термометрите ще се качат до 21 градуса, а сред вълните от 1-2 бала - до 18 градуса.
През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб южен вятър. Минималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 5° и 10°, а максималните ще бъдат между 17° и 22 градуса.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Швейцарските медии: Тръмп вероятно се опитва да свали Мадуро от власт
''Невинен до доказване на противното'': как публичният процес изпревари съдебния по случая ''Росен Белов''
Белгия заплаши Кремъл: Ще изтрием Москва от лицето на земята
5 кг злато за Гешев, 1 кг за спецпрокурора ''Митко'': Бившата на Пепи Еврото свидетелства срещу него