Слънчево и топло, сиромашкото лято продължава

Слънчево ще е времето днес, но преди обяд на места в равнините ще има мъгла. Ще бъде почти тихо.

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 16°, а на 2000 метра – около 9 градуса.

Слънце ще грее край морето. На брега термометрите ще се качат до 21 градуса, а сред вълните от 1-2 бала - до 18 градуса.

През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб южен вятър. Минималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 5° и 10°, а максималните ще бъдат между 17° и 22 градуса.